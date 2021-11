Manoel - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/11/2021 18:01

Apesar das declarações do empresário Pedro Lourenço, que afirmou que o zagueiro Manoel está acertado para defender o Cruzeiro no ano que vem, o Fluminense não teria interesse em liberar o defensor, segundo o portal NetFlu.

Manoel, de 31 anos, é a quarta opção para a zaga do Fluminense. No entanto, o Tricolor entende que o jogador desempenhou um bom papel e quer contar com o atleta. O zagueiro tem contrato com o clube carioca até o fim de 2023.

O setor deverá passar por mudanças no ano que vem. O Fluminense tem acerto encaminhado com David Duarte, de 26 anos, que está no fim de contrato com o Goiás. Porém, o clube carioca pode negociar Nino com o futebol europeu.

Ex-jogador de Athletico-PR, Cruzeiro e Corinthians, Manoel chegou ao Fluminense no começo da temporada. Ele entrou em campo em 19 partidas e fez um gol pelo clube carioca.