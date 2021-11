Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

27/11/2021

Rio - Além do zagueiro Manoel, outro jogador do elenco do Fluminense pode parar no Cruzeiro. De acordo com informações do portal "NetFlu", a equipe mineira sondou a situação de Hudson. O volante, tem 33 anos, e se recupera de uma operação no joelho.

Assim como Manoel, Hudson também teve passagem pela Raposa. Em 2017, ele foi titular da equipe comandada por Mano Menezes que conquistou o título da Copa do Brasil sobre o Flamengo. O volante tem contrato com o Fluminense até o fim do ano, mas deverá renovar para evitar um processo futuro, já que o jogador ainda se recupera de lesão.

Outro nome do Fluminense que foi ventilado no Cruzeiro foi o zagueiro Manoel. O empresário Pedro Lourenço, um dos patrocinadores do Cruzeiro, que afirmou que o zagueiro Manoel está acertado para defender a Raposa no ano que vem. Porém, de acordo com o "NetFlu", o clube carioca não teria interesse em liberar o atleta.



Manoel, de 31 anos, é a quarta opção para a zaga do Fluminense. No entanto, o Tricolor entende que o jogador desempenhou um bom papel e quer contar com o atleta. O zagueiro tem contrato com o clube carioca até o fim de 2023.



O setor deverá passar por mudanças no ano que vem. O Fluminense tem acerto encaminhado com David Duarte, de 26 anos, que está no fim de contrato com o Goiás. Porém, o clube carioca pode negociar Nino com o futebol europeu.