John KennedyFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/11/2021 14:29

Rio - O atacante John Kennedy, do Fluminense, aproveitou o fim do confronto do Flamengo contra o Palmeiras, no último sábado, pela final da Libertadores, para brincar com a derrota rubro-negra e título do clube do paulista, em Montevidéu, no Uruguai.

"O dia amanheceu até melhor. Urubu virou galinha, e vamos que hoje é do do fluzão", disse o atacante John Kennedy no Twitter.

Neste domingo, o Fluminense encara o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação e soma 51 pontos na tabela do torneio. Por sua vez, o atacante John Kennedy segue sob cuidados médicos e não será relacionado para o duelo.