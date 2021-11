Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 27/11/2021 17:49

Rio - O Fluminense mantém interesse em contratar o meio-campista Jean Pyerre, do Grêmio, por empréstimo de um ano, com opção de compra. No entanto, em possível negociação, a diretoria do clube gaúcho quer incluir uma "cláusula europeia" no contrato do atleta. A informação é do portal "NETFLU".

A cláusula facilitaria a liberação e sem custos do jogador, caso algum clube europeu desperte o interesse no meio-campista de 23 anos. Recentemente, Jean Pyerre curtiu uma publicação do atacante Fred no Instagram, após uma vitória do Fluminense e chamou a atenção de torcedores tricolores.

Por outro lado, caso o Grêmio seja rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B, a negociação poderia ter um final feliz para o Fluminense, devido ao alto custo para manter os principais jogadores na segunda divisão.