Fred acabou com jejum e fez gol nos últimos dois jogos no Maracanã - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 27/11/2021 12:50

Embalado com duas vitórias no Maracanã e o apoio da torcida, o Fluminense terá uma missão difícil neste domingo, às 16h. Para estragar a festa do líder Atlético-MG, que está muito perto do título do Campeonato Brasileiro, e seguir com o sonho de G-6 vivo, a equipe de Marcão precisa acabar com a má fase como visitante no Mineirão.

E não será fácil. Afinal, o Galo vem de 14 vitórias seguidas como mandante, recorde absoluto do Brasileirão. E terá o apoio de mais de 60 mil pessoas - não houve liberação de venda de ingressos para a torcida tricolor - no estádio. Por outro lado, o Fluminense vem de quatro derrotas seguidas e sem fazer gol como visitante.



Com apenas 16 pontos conquistados fora de casa, o Fluminense terá o Atlético-MG e depois o Bahia, em Salvador. Por isso, uma recuperação no desempenho como visitante justamente contra o líder pode significar uma arrancada rumo ao G-6, já que está a apenas um ponto do sexto colocado.



"Nós sabemos do objetivo do Atlético-MG, mas temos o nosso também, que é chegar na Libertadores. Temos nosso lema que é o "time de guerreiros" e vamos lutar pelo nosso objetivo. E é isso que nós temos conversado todos os dias. Nós vamos lutar até o fim para colocar o Fluminense onde ele merece estar", afirmou o goleiro Marcos Felipe.



O Fluminense terá de volta André, que cumpriu suspensão na rodada passada, mas não contará com Martinelli, com lesão muscular. Nonato é a opção para o meio.