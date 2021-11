Lucas Calegari - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/11/2021 20:05

Rio - O volante Lucas Calegari, de 19 anos, projetou a possibilidade de disputar a sua segunda Libertadores após dois anos no elenco profissional do Fluminense. Além disso, o jogador que, desde que chegou ao profissional, é improvisado na lateral-direita, não escondeu a ansiedade com a reta final do Campeonato Brasileiro.

"A gente sempre sonha, mas nunca imagina quando vai acontecer. Estrear na Libertadores foi uma sensação incrível. Conseguir levar novamente para a Libertadores no ano que vem vai ser muito legal", disse o volante Calegari à 'FLUTV'.



O Fluminense encara o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, o Tricolor está na sétima colocação e soma 51 pontos.