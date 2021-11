Marcão faz poucas mudanças no Fluminense e escala equipe contra Atlético-MG; veja a escalação

Marcão - Mailson Santana / Fluminense

MarcãoMailson Santana / Fluminense

Publicado 28/11/2021 15:09

Rio - O técnico Marcão providenciou poucas mudanças para o Fluminense, neste domingo, contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante André retorna após cumprir suspensão do terceiro cartão amarelo e o zagueiro Manoel substitui Luccas Claro e faz a dupla de zaga com David Braz.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Marlon; Wellington, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Na tabela da Série A, o Fluminense ocupa a sétima colocação e soma 51 pontos. A vitória do Tricolor pode levantar a equipe para a quinta colocação, com 54 pontos.