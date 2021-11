Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 - Pedro Souza / Atlético-MG

Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 28/11/2021 17:59 | Atualizado 28/11/2021 21:37

Minas Gerais - O Fluminense voltou a ser derrotado em uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Tricolor faria uma grande partida e saiu na frente no primeiro tempo, porém, uma decisão bem controversa da arbitragem ao assinalar pênalti em favor do Atlético-MG no primeiro tempo, mudou os rumos do jogos. Com dois gols de Hulk, o clube mineiro virou e venceu o jogo por 2 a 1.

Com o resultado, o Fluminense continua em sétimo lugar na competição. A equipe carioca volta aos gramados para enfrentar o Bahia, no próximo domingo, em Salvador. Já o clube mineiro pode ser campeão, mesmo sem entrar em campo, na próxima terça-feira, caso o Flamengo tropece contra o Ceará, no Maracanã.

O Fluminense começou o jogo no Mineirão com forte marcação contra o Atlético-MG. Após boa recuperação no meio-campo, André arriscou de fora da área para boa defesa de Éverson, com apenas um minuto de partida. Com dez minutos, o Atlético-MG respondeu. Jair avançou, Manoel deu bobeira e Diego Costa recebeu na cara de Marcos Felipe, porém, para sorte do Fluminense, o atacante chutou para fora.

Porém, aos 13 minutos, o Fluminense saiu na frente. Marlon cobrou falta, a defesa do Atlético-MG deu bobeira e Manoel apareceu para cabecear para o fundo das redes do Atlético-MG, em Belo Horizonte. O gol tricolor deixou os mineiros abalados e por pouco o Fluminense não ampliou logo depois. Aos 17 minutos, Fred arriscou de fora da área e Éverson fez grande defesa.

No entanto, o Atlético-MG tinha Hulk em campo e aos 18 minutos, o atacante quase empatou. O ex-jogador do Porto arrancou bem e finalizou de fora da área, o goleiro Marcos Felipe fez grande defesa, salvando o Fluminense.

O clube carioca fazia uma partida bastante inteligente e os jogadores do Atlético-MG demonstravam irritação. Até que aos 34 minutos, em lance bastante polêmico, o VAR enxergou braço do jogador do Fluminense, Marlon, em disputa com Hulk. O árbitro acabou confirmando o pênalti. Na cobrança, Hulk deixou tudo igual.

A decisão da arbitragem e o gol do Atlético-MG deixaram o Fluminense um pouco fora de sintonia. Aos 40 minutos, o Galo conseguiu criar uma boa chance pela primeira vez na partida. Após levantamento, Keno apareceu livre dentro da área e cabeceou para fora. Aos 44 minutos, David Braz saiu jogando errado e Jair acabou aproveitando e saiu na cara de Marcos Felipe, mas acabou chutando para fora.

O segundo tempo começou com o Fluminense conseguindo restabelecer a boa marcação do primeiro tempo. O Atlético-MG não conseguia pressionar e sufocar os cariocas. No entanto, aos 14 minutos, novamente em uma bola parada, Hulk apareceu no caminho do Tricolor. Em cobrança de falta, a bola desviou em Wellington e matou a reação do goleiro Marcos Felipe.

Após o gol do Atlético-MG a partida continuou sem grandes chances. Marcão fez substituições a fim de oxigenar o ataque do Fluminense, porém, faltou entrosamento e também qualidade para a equipe carioca que não conseguiu o empate e voltou a perder fora de casa no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2x1 FLUMINENSE



Estádio: Mineirão (MG)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Cartões amarelos: Nathan Silva, Allan, Jair, Keno, Diego Costa (ATL), David Braz, Matheus Martins (FLU)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Manoel, 13/1T (0-1), Hulk, 37/1T (1-1), Hulk, 14/2T (2-1)



ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan (Tchê Tchê,24/2T)), Jair e Zaracho; Keno (Nacho, 29/2T), Diego Costa e Hulk (Sasha, 42/2T). Técnico: Cuca



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Marlon; Wellington (Alexandre Jesus, 42/2T), André (Cazares,)24/2T) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Matheus Martins, 33/2T), Caio Paulista (Arías, 24/2T) e Fred (Bobadilla,24/2T). Técnico: Marcão