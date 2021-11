Zagueiro do Fluminense detona desempenho do VAR após derrota para Atlético-MG - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Zagueiro do Fluminense detona desempenho do VAR após derrota para Atlético-MGFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/11/2021 19:29

Rio - O zagueiro David Braz, do Fluminense, criticou o desempenho do VAR na partida, neste domingo, após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o jogador comentou sobre os erros constantes da arbitragem no torneio.

"Começamos muito bem na partida, mas depois de tanta pressão do Atlético, ainda teve um erro do árbitro, do VAR principalmente. É um absurdo a gente trazer a tecnologia para agregar, para ajudar e ainda continua os erros dos árbitros", disse o zagueiro David Braz.

"Como ele não viu que a bola não pegou no braço? O erro dificultou demais pra gente. Não estou dizendo que o Atlético-MG não mereceu. Teve a troca do comitê de arbitragem, mas continua o erro. O VAR está aparecendo muito mais do que deveria", concluiu.



A derrota manteve o Fluminense na sétima colocação e com 51 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá uma semana inteira de treino para retornar à competição e encarar o Bahia, no próximo domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela penúltima rodada do torneio.