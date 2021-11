Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/11/2021 11:16

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, perdeu a cabeça e partiu para cima do árbitro Marielson Alves Silva após o fim da partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. A arbitragem irritou os tricolores, após marcar um pênalti inexistente para os mineiros, quando o clube carioca vencia o jogo por 1 a 0 no último domingo.

As ofensas do mandatário tricolor foram relatadas na súmula e o dirigente pode ser punido. De acordo com o árbitro da partida, Mário disparou: "vagabundo, filho da puta, você é um canalha, é um moleque, pode relatar mesmo".

Com a derrota em Belo Horizonte, o Fluminense perdeu a oportunidade de entrar no G-6 faltando duas rodadas para o fim do Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Bahia, em Salvador, e a Chapecoense, em casa. Caso termine o torneio entre os oito primeiros, o clube carioca irá para a Libertadores, caso fique entre os seis mais bem colocados, o Flu conseguirá uma vaga direta na fase de grupos da competição.