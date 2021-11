Kevin assinou contrato profissional com o Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 29/11/2021 15:32

Rio - O zagueiro Kevin, do time sub-17, assinou nesta segunda-feira (29) seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Ainda com longo caminho a percorrer nas categorias de base, o jogador firmou vínculo por dois anos, até o final de 2023.

Kevin começou sua trajetória no Tricolor no futsal e, como boa parte dos jogadores, fez a transição para o campo e conquistou seu espaço. No site do clube, é definido como um zagueiro de boa técnica e bom posicinamento. A partir do ano que vem, ele terá que se juntar à equipe sub-20, já que completa 18 anos no dia 17 de fevereiro.

Nascido em Valparaíso, no interior de Goiás, o zagueiro ao Fluminense com apenas 11 anos. Nesta temporada, participou da campanha que levou o clube à final do Campeonato Carioca Sub-17, que será disputada nos dias 4 e 11 dezembro contra o Vasco.