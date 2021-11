Egídio deve sair do Fluminense no final deste ano - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 29/11/2021 14:25

Rio - O lateral-esquerdo Egídio deve se despedir do Fluminense no final deste ano. De acordo com o portal "NETFLU", o jogador de 35 anos tem contrato até o dia 31 de dezembro e pretende anunciar novo clube após encerrar o vínculo com o Tricolor.

Desde o primeiro semestre de 2020 no Fluminense, o lateral não entra em campo há três meses. A última partida foi no dia 2 de setembro, no empate por 1 a 1 contra o Juventude, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta disputou 77 partidas pelo Fluminense e marcou um gol com a camisa tricolor. Desde que o auxiliar Marcão foi efetivado no cargo de técnico, o jogador perdeu espaço e sequer é relacionado, além de se comprometer com as lesões. Por outro lado, Egídio treina normalmente com o grupo e está em condições de atuar nos últimos dois jogos da Série A.