Presidente do Fluminense, Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/11/2021 13:50

Nonato, meia do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense Rio - O Fluminense quer garantir a contratação em definitivo do meia Nonato para 2022. Segundo o site "Torcedores.com", planeja definir logo a aquisição do atleta, que está emprestado pelo Internacional até o fim do próximo ano.

O contrato de Nonato já prevê que o Fluminense compre 50% de seus direitos ao fim do vínculo. No entanto, o Tricolor quer se resguardar para que não surjam clubes do exterior interessados no jogador.

Mesmo não sendo titular absoluto, Nonato tem sido utilizado com bastante frequência por Marcão. O jogador chegou ao Fluminense no meio do ano e já disputou 17 partidas com a camisa tricolor.