Ventilado no Fluminense, jogador do Grêmio puxa lista de afastados do clube gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Rio - O Grêmio afastou sete jogadores do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro, entre eles, o meia Jean Pyerre, especulado no Fluminense, nesta segunda-feira. Além do jogador, os atletas Léo Pereira, Léo Gomes, Luiz Fernando, Everton, Guilherme Guedes e Paulo Miranda, foram comunicados pela diretoria gaúcha que terão o período de férias antecipado. A informação é do portal "GE".

Recentemente, o portal "NETFLU" informou que o nome do jogador voltou a ser bastante comentado pela diretoria do Fluminense. A intenção da cúpula tricolor é de negociar um contrato por empréstimo e com opção de compra.

O meio-campista Jean Pyerre, revelado nas categorias de base do Grêmio, estava sendo utilizado pelo técnico Vagner Mancini. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador foi relacionado na derrota por 3 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova.