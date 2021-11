Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 29/11/2021 19:17

Rio - A diretoria do Fluminense está trabalhando para formar o elenco para a próxima temporada. Por outro lado, apesar de ainda faltar dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor está estudando a contratação do lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia. A informação é do portal "GE".

O jogador é um destaques da fase de grupos da Champions League, onde deu três assistências em cinco partidas e divide o lugar de melhor lateral garçom ao lado de astros, como por exemplo, Alexander-Arnold, do Liverpool (Inglaterra); João Cancelo, do Manchester City (Inglaterra) e Angeliño, do Leipzig (Alemanha).

O lateral-esquerdo deu duas assistências no triunfo sobre o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 2 a 0, e uma na vitória por 2 a 1, contra o Real Madrid, da Espanha, no Santiago Bernabéu. No entanto, a equipe de Cristiano, chegou à última colocação rodada do grupo D com seis pontos, atrás da Inter de Milão com quatro, e seis dos Merengues, sem chances de classificação às oitavas de final da competição.

O Fluminense já correu atrás para buscar informações sobre o jogador, mas para adquiri-lo, precisa planejar uma forma do atleta ser liberado junto ao clube europeu. A janela de transferências abre no dia 1º de fevereiro em 2022. Na lateral-esquerda, o Tricolor conta com Egídio, que deve rescindir o contrato no fim deste ano, Danilo Barcelos e Marlon, que está sendo utilizado como titular na equipe de Marcão.