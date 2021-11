Jean Pyerre - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 30/11/2021 11:45

Rio - O meia Jean Pyerre, de 23 anos, está na mira do Fluminense. De acordo com informações da "Rádio Grenal", no que depender do jogador do Grêmio o seu destino será mesmo o Rio de Janeiro. O atleta estaria disposto a desistir de uma transferência para o futebol europeu para atuar no Tricolor das Laranjeiras.

O jovem tinha encaminhada a ida para o Alavés, clube da Espanha. Porém, o interesse do Fluminense fez o negócio ser paralisado. Alvo do Fluminense no começo da atual temporada, Jean Pyerre comentou em postagem de Fred no Instagram após a vitória sobre o Inter, na semana passada, dando pistas de uma reaproximação.

Após não conseguir a contratação do meia para esta temporada, o Fluminense pode ter alguns facilitadores em 2022. O principal deles é o provável rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. Outro é também provável classificação dos carioca para a Libertadores.

Além do meia, o Fluminense também busca a contratação de David Duarte, do Goiás. O zagueiro, de 26 anos, também foi ventilado no clube carioca em 2021, mas a negociação acabou não evoluindo por conta do Esmeraldino. No entanto, o contrato de defensor com o clube goiano se encerrar no fim da temporada e o acerto com o Tricolor seria sem custo.