Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 30/11/2021 14:42 | Atualizado 30/11/2021 15:33

Rio - O nome de Felipe Melo virou alvo da diretoria do Fluminense para liderar a equipe tricolor em 2022. De acordo com o portal "GE", nesta terça-feira, o Tricolor sondou o atleta bicampeão da Libertadores e enxerga o volante como peça fundamental para a próxima temporada.

O contrato do volante encerra em dezembro deste ano com o Palmeiras, e não deve continuar atuando no Allianz Parque. Desde 2017 no clube paulista, o atleta conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista.

Por outro lado, a próxima presidente do Palmeiras, Leila Pereira, eleita no último dia 20, não escondeu sua admiração pelo volante, mas ressaltou que a renovação de contrato do jogador será debatida com a comissão técnica. Felipe Melo deseja permanecer no clube paulista, mas nunca fechou as portas para receber outras propostas.

A ideia de ter o Felipe Melo no Fluminense, serve para ter um jogador "cascudo", experiente, líder e versátil na equipe tricolor. Com a camisa do Palmeiras, o jogador estava sendo utilizado como zagueiro sob o comando de Abel Ferreira.

No entanto, apesar de o Campeonato Brasileiro não ter acabado ainda, a diretoria do Fluminense corre atrás para buscar informações sobre jogadores para a próxima temporada, a fim de fortalecer o elenco, após garantir uma vaga na Libertadores em 2022.