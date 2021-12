Roger Machado, ex-técnico do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 30/11/2021 17:01

Porto Alegre - Técnico com passagem recente pelo Fluminense, Roger Machado voltou a ser especulado por um clube gaúcho. Desta vez é o Internacional quem pode contar com o treinador ídolo do Grêmio na próxima temporada. A informação é do site "Revista Colorada".

De acordo com a publicação, Diego Aguirre, atual técnico do Colorado, dificilmente ficará para 2022 por conta dos maus resultados no segundo semestre. Com isso, Roger passou a ser sondado pela diretoria do clube gaúcho, que também avalia o nome de Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza.

Roger Machado foi procurado pela diretoria do Grêmio, que se esforça na luta contra o rebaixamento, por conta de toda a identificação com o Imortal. No entanto, o ex-comandante do Fluminense não aceitou o convite.

No Inter, Roger é avaliado pelos dirigentes como um treinador ofensivo e moderno, o que agrada a cúpula Colorada para o próximo ano.