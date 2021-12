Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/11/2021 17:20

Rio - A temporada não acabou, mas o Fluminense já observa o mercado para 2022. A contratação de reforços está em pauta e a chegada de um lateral-esquerdo é prioridade. Porém, há outro tipo de jogador que está no alvo do clube carioca para a próxima temporada: um atleta que seja um "curinga".

A gíria no futebol é utilizada para se referir a um jogador que atue em mais de uma função. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor ainda não teria um nome em mente, mas gostaria de qualificar o seu elenco com jogadores versáteis.

O Fluminense luta por uma vaga na Libertadores. Em sétimo lugar, o Tricolor conquistará a classificação, caso fique entre os oito primeiros. Se conseguir ficar entre os seis mais bem colocados, o clube carioca irá disputar de forma direta a fase de grupos da competição no ano que vem.