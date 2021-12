Fluminense esbarra em negociação de jogador do Grêmio com clube espanhol

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Rio - A chegada de Jean Pyerre ao Fluminense será paralisada novamente, pois o estafe do meio-campista está negociando com o Alavés, da Espanha, para acertar o empréstimo sem custos e com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. Por outro lado, o clube espanhol afirmou que o pagamento será feito após o atleta cumprir as metas. A informação é do portal "GE".

O Grêmio só terá direito ao valor caso o jogador cumpra 60% de partidas pelo Alavés, e o pagamento será vinculado à posição final do clube espanhol na tabela do torneio. O tempo de contrato estava sendo negociado para encerrar em dezembro de 2022, porém, pode ser estendido para junho de 2023 a fim de concluir a temporada espanhola.

O contrato do atleta terá o valor definido para o clube espanhol poder comprar os 50% dos direitos econômicos, por cerca de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões na cotação atual). Em julho, o Alavés tentou a contratação do jogador, mas a negociação não foi encaminhada.