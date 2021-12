Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 - Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 02/12/2021 11:41

Rio - Interessado na contratação de Felipe Melo, o Fluminense pode ter um trunfo nas negociações. De acordo com o portal "Goal", o empresário Eduardo Uram deverá entrar nas negociações envolvendo o veterano, de 38 anos, que não deverá seguir no Palmeiras.

Uram é responsável por representar muitos jogadores do atual elenco do Fluminense, entre eles, Caio Paulista, que foi negociado há pouco tempo com o Tricolor pagando R$ 8 milhões por 50% do atleta. Felipe Melo é representado pelo espanhol José Rodríguez Baster, conhecido como Rodri. Este, também de acordo com o site, já foi procurado pelo clube carioca.

O clube das Laranjeiras tem alguns concorrentes na contratação do atual campeão da Libertadores. Além do Internacional, o Boca Juniors e o Estudiantes, ambos da Argentina, também tem interesse no atleta.