Palmeiras conquistou a Libertadores - AFP

Publicado 02/12/2021 21:58

Rio - O Fluminense avançou no desejo de contratar Felipe Melo e apresentou oficialmente uma proposta ao jogador, que deixará o Palmeiras no fim do ano, quando termina o contrato. O Internacional é o principal concorrente, que tem interesse mais antigo e também conversa com o volante. A informação é do portal 'ge'.

De acordo com o site, a diretoria tricolor tem intenção de oferecer contrato de uma temporada a Felipe Melo, que tem 38 anos e conquistou no último sábado a sua segunda Libertadores com o Palmeiras. Enquanto analisas as propostas, o volante também tem chances de permanecer no clube paulista, decisão que depende da nova gestão, liderada pela presidente Leila Pereira.

O desejo de Felipe Melo é permanecer no Palmeiras, como ele já deixou claro em outras oportunidades. O ex-presidente Maurício Galliote, no entanto, preferiu deixar a decisão nas mãos da nova diretoria. No Tricolor, a diretoria entende que a sua experiência pode ajudar a equipe nas competições da próxima temporada, como Brasileiro e Libertadores.