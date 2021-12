Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco, o Fluminense pode fechar com a contratação de um jogador que defende o Barcelona, de Guayaquil, algoz do clube carioca na competição. O lateral-esquerdo Mario Pineida está na mira do Tricolor. As informações são da rádio equatoriana "Huancavilca 830".

Em entrevista ao portal "NetFlu", o empresário do jogador, Bernardo Escansette confirmou o interesse do Fluminense no jogador, mas preferiu não dar muitos detalhes sobre a negociação.

"O Pineida é um nome em pauta no Fluminense. Estamos conversando com a direção, porém precisamos aguardar o término do Campeonato Brasileiro. Qualquer confirmação (contratação) neste momento é prematura", disse.

O jogador, de 29 anos, deverá ser emprestado ao clube carioca, com opção de compra. A informação teria sido do próprio presidente do clube equatoriano, Alfaro Moreno. Além do Fluminense, o lateral tem outras oferta também do futebol norte-americano.



Mario Pineida é destro e atua pelas duas laterais. Começou a carreira no pequeno Panamá, do Equador. Depois, ele atuou pelo Independiente Del Valle, até chegar ao Barcelona, clube que defende desde 2016.