Torcedores do Fluminense começam a voltar em maior número ao Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Torcedores do Fluminense começam a voltar em maior número ao MaracanãFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 02/12/2021 16:08

Com o setor Sul do Maracanã esgotado, o Fluminense divulgou que mais de 20 mil ingressos foram vendidos para a partida contra a Chapecoense, quinta-feira (9) às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse número, o Tricolor já sabe que terá seu maior público desde a pandemia de Covid-19.



Com chances de comemorar a vaga na Libertadores de 2022, a torcida tricolor superará a última partida em casa, quando foram 18.617 pessoas ao Maracanã assistir à vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, em uma linda festa. Esse é o recorde atual.



Se for considerar os jogos (sem incluir os clássicos) nos primeiros meses de 2020, antes da proibição de torcida nos estádios por causa da pandemia, o Fluminense não tinha mais de 20 mil pessoas desde 4 de dezembro de 2019, quando foram 39.965 pessoas no empate em 0 a 0 com o Fortaleza.



Antes da Chapecoense, o Fluminense enfrentará o Bahia neste domingo, às 16h. Se vencer, já garantirá vaga na Libertadores e chegará à última rodada brigando por um lugar no G-6, o que garantiria o Tricolor na fase de grupos da competição sul-americana.