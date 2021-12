Na mira do Fluminense, meia do Grêmio pode selar destino nesta sexta-feira - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 03/12/2021 14:28 | Atualizado 03/12/2021 14:31

Rio - O destino do meio-campista Jean Pyerre, do Grêmio, pode ser selado nesta sexta-feira, de acordo com a "Rádio Grenal", do Rio Grande do Sul. A direção do clube gaúcho e estafe do jogador marcaram uma reunião para analisar a proposta do Alavés, da Espanha.

Na mira do Fluminense, Jean Pyerre é bem quisto para integrar o elenco tricolor em 2022. O que pode facilitar a negociação, tanto para o clube espanhol quanto para o carioca, é o provável rebaixamento do Grêmio para a segunda divisão, o que aumentaria a dificuldade financeira para manter o atleta.

Além da proposta do Alavés, o Grêmio vai discutir com o empresário do meia, outras propostas para definir o futuro do jovem jogador, revelado nas categorias de base do clube gaúcho. Além disso, o atleta foi liberado antecipadamente pela cúpula gaúcha, antes do término do Campeonato Brasileiro.