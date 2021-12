Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 14/11/2021 - Maracanã - Fred comemorando gol de Yago Felipe Campeonato Brasileiro. 32ª Rodada. Jogo Fluminense x Palmeiras. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/12/2021

Nesta sexta-feira, a 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou Fred pela confusão ocorrida após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela 32ª rodada do Brasileiro. O camisa 9 foi apenas advertido e liberado para atuar nas últimas duas rodadas do campeonato. Além do atacante, Dudu e Deyverson, do Palmeiras, também responderam à denúncia.



Fred foi denunciado ao STJD por dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O primeiro, de n° 250 §1° II, por atitude desleal ou hostil; e o segundo, de n° 243-F §1°, por ofensa ao árbitro. Na súmula, Caio Max Augusto Vieira relatou que o capitão do Flu o chamou de 'frouxo'. Somando as punições de cada artigo, ele poderia ter sofrido uma suspensão de até nove jogos.



"Após o término da partida, empurra seu adversário Sr. Deyverson Brum Silva, em ato contínuo ao 1º conflito, dando início a um 2º conflito, continuando persinstentemente provocando com gestos e palavras seu adversário. Após ser expulso, bate palmas ironicamente em minha direção, proferindo as seguintes palavras: "seu frouxo, seu frouxo!", sendo contido pelo seus companheiros e, o mesmo insistia em vir em minha direção", escreveu o árbitro.



Durante a audiência, o presidente Mário Bittencourt compareceu na condição de testemunha. Fred alegou que não empurrou Deyverson, o que as imagens confirmaram. O procurador Álvaro Cassetari pediu a absolvição e desclassificou a denúncia pelo artigo 243, transferindo-a para o artigo 258, de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Os demais magistrados votaram por absolver Fred, e optaram pela suspensão de um jogo pelo artigo 258, que o atacante já cumpriu.

Assim, Fred poderá comparecer ao próximo jogo, pela 37 rodada do Brasileiro, decisivo para colocar o time na Libertadores. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova.