Marcão abre o jogo sobre permanência no comando do Fluminense em 2022 Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/12/2021 18:13

Cheio de desfalques, o Fluminense terá mais problemas para o confronto diante do Bahia, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcão não poderá contar com o lateral-esquerdo Marlon, que sentiu dores na coxa e não foi relacionado. Além disso, Calegari tem uma virose e também não viajou com a delegação para Salvador.



A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que Marlon chegou a treinar durante a semana, mas neste sábado já não participou da atividade e agora tenta se recuperar para ficar disponível diante da Chapecoense, na quinta-feira. Na esquerda, o titular será Danilo Barcelos. Vale lembrar que David Braz está suspenso e, portanto Manoel e Luccas Claro formarão a dupla de zaga, já que Nino continua fora. No meio, ainda sem Martinelli, Wellington deve ser mantido.

Assim, o Fluminense deve entrar em campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Danilo Barcelos; André, Wellington e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.

Completam a lista de desfalques John Kennedy, que teve desconforto muscular, e Gabriel Teixeira, retornando aos treinamentos após nova lesão na coxa. A boa notícia é a presença de Fred, que acabou sendo apenas advertido e liberado para atuar nas últimas duas partidas do campeonato após julgamento no STJD pela confusão ocorrida após a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, pela 32ª rodada.



Fluminense e Bahia se enfrentam pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor precisa vencer pelo menos um dos dois jogos restantes para se garantir no mínimo na zona de disputa das primeiras fases da Libertadores. Neste cenário, os únicos times que ainda poderiam passar o Tricolor na tabela em caso de derrota para Bahia ou Chapecoense seriam Ceará e América-MG, mas os dois se enfrentam nesta rodada e no pior caso o Flu ficaria em oitavo.