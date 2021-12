Se mantiver o bom desempenho em casa, Fluminense garante vaga na Libertadores - Lucas Mercon/Fluminense

Se mantiver o bom desempenho em casa, Fluminense garante vaga na LibertadoresLucas Mercon/Fluminense

Publicado 04/12/2021 13:34

Rio - Buscando uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Fluminense pode entrar no G6 já neste domingo. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Bahia, na Arena Fonte Nova. Com uma derrota, o time nordestino pode ter a queda sacramentada para a Série B.

Além disso, a torcida tricolor precisará ligar seus "secadores". O time carioca terá que torcer para que o Red Bull Bragantino não vença o campeão Atlético-MG, no Mineirão. Será o reencontro dos mineiros com a torcida após o título e a promessa é de casa cheia.

Com essa combinação, o Fluminense assumiria a 6ª posição e chegaria à última rodada dependendo apenas de si mesmo. O Tricolor encerra sua participação no campeonato contra a lanterna Chapecoense, no Maracanã.