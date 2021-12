Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 - Foto: Divulgação/Fifa

Após não ter acerto com Daniel Alves, Fluminense sonda Felipe Melo, do Palmeiras, para 2022 Foto: Divulgação/Fifa

Publicado 04/12/2021 15:21

Rio - Agora é oficial: Felipe Melo não será jogador do Palmeiras em 2022. Na tarde deste sábado, o Verdão oficializou a saída do volante, que tem contrato até o fim de dezembro. Com isso, o caminho fica livre para o Fluminense, que tem interesse no atleta.

Além do Fluminense, o Internacional também negocia com o atleta. O Colorado ofereceu dois anos de contrato ao jogador e teve sua investida vista com bons olhos. O Fluminense, por sua vez, acenou com vínculo de uma temporada. Os valores são mantidos em sigilo.

Felipe Melo estava no Palmeiras desde 2017. Pelo clube paulista, disputou 225 jogos e marcou 13 gols. Conquistou o Brasileirão de 2018, o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil de 2020, além da Libertadores de 2021.