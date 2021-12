Cobiçado pelo Fluminense, Felipe Melo recebe proposta de clube da Série A - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Cobiçado pelo Fluminense, Felipe Melo recebe proposta de clube da Série AFoto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 04/12/2021 20:08

Rio - O Fluminense encaminhou na noite deste sábado a contratação do volante Felipe Melo, ex-Palmeiras. O Tricolor venceu a concorrência do Internacional e deve fechar acordo com o jogador por uma temporada. A informação é do site "GE".

Segundo o portal, faltam apenas detalhes burocráticos para o anúncio. A diretoria tricolor está otimista com o negócio e espera finaliza-lo em breve. O meia deve ser o primeiro reforço do clube para 2022.

Felipe Melo se enquadra no perfil que era buscado pela diretoria do Fluminense, que queria um jogador "cascudo" para ser uma liderança na equipe na próxima temporada. Além disso, ele é visto como um jogador versátil, por também atuar como zagueiro.

Felipe Melo estava no Palmeiras desde 2017. Pelo clube paulista, disputou 225 jogos e marcou 13 gols. Conquistou o Brasileirão de 2018, o Paulistão, a Libertadores e a Copa do Brasil de 2020, além da Libertadores de 2021.