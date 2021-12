Salvador - 05/12/2021 - Arena Fonte Nova..Fluminense enfrenta o Bahia esta tarde em Salvador pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....I - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Salvador - 05/12/2021 - Arena Fonte Nova..Fluminense enfrenta o Bahia esta tarde em Salvador pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....ILUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 05/12/2021 18:46

Já cheio de desfalques por lesão, o Fluminense ganhou mais quatro problemas para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Manoel, expulso, além de Yago Felipe, Fred e Wellington, que levaram o terceiro cartão amarelo, serão ausências para o técnico Marcão no confronto com a Chapecoense, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.



O Flu terá o retorno do zagueiro David Braz, que pode substituir Manoel, mas precisará fazer outras mudanças na equipe. No ataque, John Kennedy ainda não retornou e segue em tratamento de um desconforto muscular. As opções são Bobadilla e Abel Hernández. No meio, Martinelli está à disposição, assim como Nonato.

Com a derrota por 2 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, o Flu vai para a última rodada precisando vencer para se garantir na Libertadores. A equipe até tem chances de conseguir a vaga direta, mas depende de uma combinação de resultados para isso.