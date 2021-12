Felipe Melo - Foto: Divulgação/Fifa

Felipe MeloFoto: Divulgação/Fifa

Publicado 06/12/2021 14:51

Rio - Caso nenhum imprevisto ocorra, o volante Felipe Melo será o novo reforço do Fluminense. O jogador já está apalavrado com o Tricolor e vai chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta semana para se reunir com a diretoria do clube para acertar os últimos detalhes e assinar por duas temporadas com o time das Laranjeiras. As informações são do portal "ge.com".

Aos 38 anos, o volante está livre no mercado depois de não renovar seu vínculo com o Palmeiras. A diretoria tricolor vê com bons olhos a contratação do experiente jogador e quer concluir a negociação o quanto antes.

Além do Fluminense, o Internacional também tentou - sem sucesso - a contratação do volante. Felipe Melo estava no Palmeiras desde 2017, onde chegou a jogar de zagueiro sob o comando do treinador Abel Ferreira.