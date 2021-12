Torcida do Fluminense não pôde ir ao Maracanã na Libertadores de 2021 - Divulgação/Maracanã

Publicado 06/12/2021 13:11

Além de desperdiçar a chance de garantir a classificação para a Libertadores com a derrota por 2 a 0 para o Bahia, o Fluminense não depende de si para terminar no G-6. E com o fechamento do Maracanã por 90 dias para a reforma do gramadoa partir de dezembro, terminar entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro ganhou ainda mais importância para o Tricolor, que pode ter que disputar a pré-Libertadores sem o estádio.



Caso vença o lanterna Chapecoense na quinta-feira e o Bragantino derrote o Internacional, o Fluminense terminará em sétimo lugar e terá que jogar a fase classificatória da Libertadores, que será disputada em dois confrontos: o primeiro em 23 de fevereiro e 2 de março, e o segundo em 9 e 16 de março.



O problema é que, no comunicado sobre a reforma do gramado, a gestão do Maracanã deu como expectativa que o estádio volte a ser utilizado nas semifinais do Campeonato Carioca, que acontecerão depois da pré-Libertadores, nos dias 23 ou 24 e 26 ou 27 de março.



Caso se confirme a previsão e o Fluminense tenha que jogar a pré-Libertadores, as alternativas no Rio seriam Nilton Santos ou São Januário.