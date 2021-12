Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Mário BittencourtLucas Meçon/Fluminense

Publicado 06/12/2021 09:47

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 20 anos, está com moral na imprensa espanhola. O jornal "Marca" dedicou a ele uma reportagem e o comparou com o ex-jogador Rivaldo, craque da seleção brasileira. Além disso, a publicação afirmou que o Barcelona e o Real Madrid desejam a sua contratação.

Luiz Henrique marcou três gols nos últimos quatro jogos Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

O jogador é um dos destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do jornal "Marca", Luiz Henrique só será negociado pelo clube carioca, caso alguma equipe ofereça pelo menos cerca de 15 milhões de euros pelo atleta (cerca de R$ 96 milhões).

Na atual temporada, o atacante jogou 54 partidas com a camisa do Flu. Ele marcou seis gols e deus cinco assistências. A partida contra a Chapecoense na próxima quinta-feira pode marcar a sua despedida do clube carioca.