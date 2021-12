Fernando Pacheco (esq.) disputa a bola com John Kennedy - Mailson Santana/Fluminense

Fernando Pacheco (esq.) disputa a bola com John KennedyMailson Santana/Fluminense

Publicado 06/12/2021 14:49 | Atualizado 06/12/2021 14:52

Rio - Fora dos planos do Fluminense para 2022, o atacante Fernando Pacheco deve ser emprestado mais uma vez depois de uma passagem discreta pelo Juventude. De acordo com a Rádio Ovación, do Peru, um dos interessados é o Sporting Cristal, clube pelo qual o peruano foi revelado e vendido ao Tricolor.

Fernando Pacheco ficará no Juventude até o final do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, a tendência é um novo empréstimo. Segundo o portal Netflu, a ideia do jogador atuar fora do Brasil é vista com bons olhos pela diretoria.

Tratado como uma das grandes promessas do futebol peruano, Fernando Pacheco chegou ao Fluminense em janeiro de 2020, com 20 anos, e não correspondeu às expectativas. Em 30 partidas pelo clube, marcou apenas um gol. Já na atual temporada, pelo Juventude, atuou 16 vezes e não balançou as redes.