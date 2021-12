Torcedores do Fluminense irão em maior número ao Maracanã no último jogo de 2021 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/12/2021 17:01

Mesmo com a péssima atuação e a derrota para o Bahia, a torcida do Fluminense ainda se mobiliza para encher o Maracanã na última partida da temporada, nesta quinta-feira às 21h30 contra a Chapecoense. Com mais de 30 mil ingressos vendidos, o clube anunciou a abertura do setor Leste Superior.



Se vencer, o Fluminense se classifica para a Libertadores de 2022. E, caso o Bragantino tropece em casa contra o Internacional, o Tricolor ainda consegue uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o que o garantiria na fase de grupos da competição sul-americana.



Segundo a última parcial divulgada, no início da tarde desta segunda-feira, restavam apenas mil ingressos para o setor Oeste. Já o Sul e o Leste Inferior estão esgotados. Os bilhetes estão à venda a partir de R$ 15.



Confira os valores para o Setor Leste Superior:



Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**

- Guerreiro – R$ 45



*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.

** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.



Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



Vendas em fluminensefc.futebolcard.com



*IMPORTANTE: Para a retirada da gratuidade de menores de 12 anos, é obrigatório que o responsável tenha o ingresso para o mesmo setor.