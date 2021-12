Casagrande aprova declaração de Fred sobre 'porradaria' com atletas do Fluminense: 'Ele tem moral para falar' - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Casagrande aprova declaração de Fred sobre 'porradaria' com atletas do Fluminense: 'Ele tem moral para falar' Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/12/2021 15:28

Rio - O apresentador André Rizek e o comentarista Walter Casagrande, do programa "Seleção SporTV", do Grupo Globo, rasgaram elogios à entrevista de Fred no intervalo da partida entre Fluminense e Bahia, na Fonte Nova, no último domingo. Na ocasião, o Tricolor saiu de Salvador com uma derrota por 2 a 0.

"Que entrevista legal do Fred, cara! Eu quero é sinceridade", disse o apresentador André Rizek no Seleção SporTV. Em seguida, o comentarista Casagrande destacou que "99% dos jogadores falam: 'Vamos ver o que o professor vai falar'. Ele chegou e falou: 'vamos pra porradaria'. Ele tem moral para falar. Nunca faltou empenho".



Após diminuir as chances de garantir a vaga na Libertadores contra o Bahia, no último domingo, o Fluminense encara a Chapecoense, que já está rebaixada, nesta quinta-feira (9), às 21h30, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.