Felipe Melo admite conversas com Fluminense, mas afirma que não 'fechou com ninguém' Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 06/12/2021 15:54

Em estágio avançado de conversas com o Fluminense, o volante Felipe Melo falou publicamente pela primeira vez sobre as negociações. Em entrevista ao "Seleção SporTV", o jogador confirmou que recebeu uma oferta do Tricolor. Ele está no Rio de Janeiro, ainda não para assinar o contrato, mas sim para passar férias. A tendência é que os detalhes finais sejam definidos nos próximos dias.



- Tive algumas ofertas, dentre elas a do Fluminense. Mas é difícil falar agora como vai ser o desfecho. Agradeço ao Internacional pela conversa que tivemos há um tempo, ao Fluminense e todos os clubes que me procuraram. É um momento que estou festejando ainda esse bi da Libertadores, ficamos dois anos sem férias. Estou no Rio de Janeiro, vim visitar a família, sentir o mar, mas nada para fechar com nenhum clube. Não fechei com ninguém ainda, mas o interesse existe e a oferta também - afirmou o atleta.

Durante o depoimento no julgamento de Fred no STJD pela confusão em Fluminense x Palmeiras no dia 14/11, o presidente Mário Bittencourt revelou que o atacante "pediu" o volante no Flu, após jogador "anular" um pênalti contra a equipe. Felipe Melo exaltou o centroavante, mas despistou sobre o futuro no Flu.



- O Fred é um cara sensacional. Tive a oportunidade de jogar contra ele há muitos anos, um Fiorentina x Lyon pela Champions League. Mas hoje sou atleta do Palmeiras ainda. Tenho pensado muito na sexta-feira, que o clube resolveu fazer uma homenagem para mim. Estou honrado, sempre foi meu desejo me tornar ídolo de uma grande equipe. Desde já agradeço a todos por esse momento. Vamos ver o que Deus tem preparado. Independente de onde seja vou dar o meu melhor e fazer tudo para a equipe ser campeã. Me alimento de vitórias - disse.

Felipe Melo chegou a dizer publicamente que queria permanecer no Palmeiras por mais dois anos antes de encerrar a carreira, mas o clube não quis a permanência. No Alviverde, o volante estava desde 2017 e somou 225 jogos e 13 gols, além de cinco títulos, incluindo as duas últimas Libertadores.



- Me sinto um "vovô-garoto". Eu me cuido muito, a cada ano que passa diminuo um quilo do meu peso, para a próxima já consegui. Se eu colocasse tudo no papel, com 38 anos fiz mais jogos do que com 20 e poucos. E foram jogos de muita importância que estive presente e provei que a parte física está em dia. Claro que temos que tomar mais cuidado, mas quem tem que fazer isso sou eu. De repente me cuidar mais, chegar mais cedo ao clube. Peço a Deus que me livre das lesões, mas pode acontecer. A contra o Vasco era para ficar quatro meses parado e fiquei dois. Meu próximo clube pode esperar que vou fazer de tudo para estar no meu melhor estado e jogar todas as partidas - completou.



Aos 38 anos, Felipe Melo vai disputar posição com André e Wellington no Fluminense. Um dos grandes motivos para a contratação é dar mais experiência ao grupo e também trazer um nome de peso para o elenco, que perdeu Nene quando o meia se transferiu para o Vasco, além da versatilidade. Com a vaga na Libertadores próxima, o Tricolor terá mais investimentos no futebol, o que facilitou o acordo.