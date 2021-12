Jean Pyerre - meio-campista do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 07/12/2021 14:56

Rio - O meio-campista Jean Pyerre segue com o futuro indefinido para a próxima temporada em 2022. Atualmente, o jogador é cobiçado pelo Fluminense e pelo Alavés, da Espanha. Neste caso, o clube espanhol segue com conversas avançadas e com proposta oficial por empréstimo na mesa da diretoria gaúcha, porém, a reunião entre ambas as partes ainda não foi realizada. A informação é do portal "UOL".

O atraso na definição do contrato do meia Jean Pyerre pode prejudicar a negociação com o Alavés. O clube luta contra o rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Espanhol e segue apreensivo com o calendário do torneio para contratar jogadores e fortalecer o elenco.

Além disso, o Grêmio analisa a proposta do clube espanhol e pretende negociar novamente detalhes como o empréstimo sem custo e recebimento do valor no final do período após o atleta cumprir as metas, e também com a posição final do Alavés na competição. Por outro lado, de acordo com a "Rádio Grenal", Jean Pyerre estaria disposto a desistir da negociação com o clube espanhol para poder defender as cores do Fluminense. Na ocasião, o jogador chegaria por empréstimo de um ano.

A chegada do meio-campista poderia ser facilitada com o possível rebaixamento do Grêmio para a Série B e o alto custo financeiro para manter todos os atletas no elenco. No entanto, este caso já foi resolvido quando a diretoria decidiu afastar sete jogadores, incluindo Jean Pyerre, até o fim do Campeonato Brasileiro e com as férias antecipadas.