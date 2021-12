Felipe Melo admite conversas com Fluminense, mas afirma que não 'fechou com ninguém' - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 07/12/2021 13:43

Rio - Felipe Melo não deve ser o único nome com experiência buscado pelo Fluminense para a próxima temporada. De acordo com o "Netflu", mesmo com a iminente chegada do volante, a diretoria tricolor deve buscar mais um medalhão para 2022.

A ideia do clube é priorizar as revelações de Xerém. Porém, entende-se que há necessidade de jogadores experientes para dar um suporte aos mais jovens.

Além de Felipe Melo, outro nome experiente que é sonho de consumo do clube é Marcelo, do Real Madrid. Além dele, Gilberto, do Bahia, também é especulado.