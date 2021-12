Germán Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/12/2021 15:41 | Atualizado 07/12/2021 15:52

Rio - Em busca de um centroavante para ser titular na temporada de 2022 e substituir Fred, o Fluminense entrou na briga por Germán Cano. Ex-atacante do Vasco, o argentino deseja permanecer no futebol brasileiro e pode encontrar no Tricolor o seu novo clube. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com informações do site, o atacante gostaria de receber cerca de R$ 600 mil. O valor deverá ser pago pelo Fluminense ao volante Felipe Melo, ex-Palmeiras, que está próximo de um acerto. Com as saídas de alguns atletas do elenco, o Tricolor deverá conseguir fazer investimentos maiores no ano que vem.

Além de Cano, o Fluminense também tem Gilberto, de 32 anos, do Bahia, como opção. Vice-artilheiro da Série A, o atacante brasileiro está bastante valorizado e o clube das Laranjeiras terá bastante concorrência para conseguir a sua contratação.

Fred, de 38 anos, tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem. Atual titular do clube carioca o atleta deverá encerrar sua carreira antes do fim de 2022. Reservas do ídolo tricolor, Abel Hernández e Raúl Bobadilla não devem ficar. Com isso em 2022, o Flu teria apenas John Kennedy para a posição, além de Fred.