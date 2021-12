Torcida do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/12/2021 20:34

Rio - O Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+ apresentou ao STJD notícias de infração contra oito clubes brasileiro por cantos homofóbicos de suas torcidas. São eles Fluminense, Corinthians, Atlético-MG, Ceará, Internacional, Náutico, Paysandu e Remo. Uma vez apresentada a denúncia, a Procuradoria decidirá se os casos serão levados a julgamento.

Nas redes sociais, o próprio coletivo anunciou as medidas tomadas para ajudar a combater a homofobia nos estádios de futebol.

— Reiteramos o nosso repúdio a esses e outros atos de preconceito praticados no futebol e esperamos que os clubes e federações tomem medidas mais enérgicas no intuito de combater tais práticas que fazem com o futebol continue sendo um ambiente violento para pessoas LGBTQIAP+ — publicou o coletivo em nota oficial.

No mês passado, o Flamengo foi condenado pelo STJD a pagar multa de R$ 50 mil por cantos homofóbicos da torcida em partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Na ocasião, rubro-negros cantaram "Arerê, gaúcho dá o c* e fala thê".

Na notícia de infração apresentada contra o Fluminense, foi relatado o mesmo canto utilizado pelos rubro-negros, mas para ofender o Internacional, em partida no dia 6 de novembro, no Maracanã. O árbitro relato o fato na súmula da partida.

Já o Atlético-MG foi denunciado por gritos direcionados à torcida do Flamengo em confronto direto entre as duas equipes e também em partida contra o Fluminense. Torcedores cantaram "tu és time de otário, c*, p*, v* e ladrão. Tomar no c*, Mengo".