Repórter acredita que Renato Gaúcho assuma o Fluminense em 2022: 'Gostaria muito de voltar' Foto: Nelson Perez/Fluminense FC

Publicado 07/12/2021 18:41

Rio - O repórter Cícero Mello, da "ESPN", projetou o possível retorno do treinador Renato Gaúcho ao Fluminense para a próxima temporada. O jornalista diz que está apurando a situação do ex-técnico do Flamengo e afirma que a negociação não seria dificultada pelo profissional para assumir o time em 2022.

"É uma notícia que estou apurando, mas quem pode pintar no Fluminense para tentar ser campeão da Libertadores é o Renato Gaúcho, coisa que passou perto em 2008. É um ídolo por causa do gol de barriga, está desempregado e ele gostaria muito de voltar às Laranjeiras. Em um cenário de Libertadores, ele (Renato), não quer ficar sem disputar e tem grandes chances de ser o técnico do Fluminense em 2022", disse o repórter Cícero Mello da ESPN.



"Com os reforços que o Fluminense quer trazer, algo que pode ser até que ele (Renato) já esteja participando, como Felipe Melo, Gilberto e até o Marcelo, que é mais difícil. Não se surpreendam se o Renato Gaúcho aparecer no Fluminense se o clube for à fase de grupos. Há um sonho de consumo do Mário, pelo que já me informaram, mas esse é um sonho quase impossível, que é o Cuca, que acabou de ser campeão pelo Atlético-MG, pode ganhar a Copa do Brasil e tem um salário muito alto", concluiu.