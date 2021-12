Elenco do Fluminense tem último desafio da temporada - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/12/2021 13:05

A decepcionante derrota para o Bahia no domingo, com péssima atuação, irritou os tricolores, que mesmo assim irão em peso ao Maracanã nesta quinta-feira, às 21h30, para o jogo contra o lanterna Chapecoense. Basta uma vitória para o Fluminense se garantir na Libertadores de 2022 e pode até mesmo terminar no G-6 do Campeonato Brasileiro, caso o Bragantino tropece diante do Internacional.



Por isso, o Fluminense espera manter o bom retrospecto no Maracanã, onde conseguiu cinco vitórias seguidas e tem grandes chances de terminar como o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro: chegaria a 38 pontos em 19 rodadas em casa.



Com mais de 35 mil ingressos vendidos, segundo a última parcial divulgada, o Fluminense terá seu melhor público desde o retorno da torcida aos estádios. E a expectativa é de que receba o apoio, mesmo com a irritação dos tricolores, pela vaga na Libertadores. Mas isso também dependerá de como a equipe, cheia de desfalques (Wellington, Manoel, Yago, Fred e possivelmente Nino), irá se comportar.



Afinal, todos querem a bela festa na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional quando jogadores e torcida estiveram em sintonia. Se o time repetir a atuação no triunfo sobre o Sport, com gol no último lance, isso pode mudar. Mas o grupo confia no apoio do torcedor até o fim do jogo que definirá o futuro tricolor em 2022.

"Expectativa de casa cheia, torcedor tem feito a diferença nesses jogos no Maracanã, como contra o Internacional e o Palmeiras. Foi o combustível a mais que levou nossa equipe até o fim mesmo quando estávamos cansados. Os torcedores que compraram ingresso são pessoas que acreditam no que vamos entregar. Sabemos da expectativa que a torcida tem e vamos buscar essa vitória para eles. Acredito que a torcida vai sair muito satisfeita do Maracanã", afirmou Samuel Xavier.