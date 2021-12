Marcão promove mudanças para último duelo do Fluminense no Campeonato Brasileiro - Foto: Lucas Mercon/Fluminense FC

Publicado 08/12/2021 18:41 | Atualizado 08/12/2021 18:43

Rio - O treinador Marcão promoveu seis mudanças para a última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Diante da Chapecoense, que já está rebaixada para a Série B, a equipe tricolor terá bastante desfalques nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. A informação é do portal "GE".

Com as suspensões de Fred, Yago, Wellington e Manoel, o técnico Marcão substituiu os atletas por Bobadilla, Cazares, Martinelli e David Braz, respectivamente. Por outro lado, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que esteve presente na derrota por 2 a 0 para o Bahia, no último domingo, deve dar a vaga de volta para o lateral Marlon. O atleta se recuperou de um desconforto na coxa direita e deve ser o titular da equipe tricolor.

A vaga na pré-Libertadores pode ser garantida com uma vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, nesta quinta-feira, no Maracanã. Além disso, o Tricolor torce por uma vitória do Internacional contra o Bragantino para poder se classificar na fase de grupos do torneio sul-americano.