Fluminense terá seu melhor público desde 2019Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/12/2021 17:46

O Fluminense já tem garantido o seu melhor público desde o retorno da torcida aos estádios durante a pandemia de Covid-19, e ainda pode obter o recorde no Maracanã em 2021. Ao chegar a 40 mil ingressos vendidos para o duelo contra a Chapecoense, nesta quinta-feira às 21h30, segundo a última parcial divulgada, o Tricolor se aproxima da marca do rival Flamengo.



O melhor público do Maracanã desde a reabertura dos estádios é de 48.981 presentes em Flamengo x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. E o do Fluminense, até então, era de 18.617 pessoas na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional.



Já estão esgotados os ingressos para os setores Sul, Leste Inferior e Oeste. E restam poucos para o Leste Superior. Se vencer a Chapecoense, o Fluminense se garante na Libertadores de 2022.



O Tricolor não tem mais de 40 mil tricolores em uma partida (sem contar os clássicos) desde 29 de agosto de 2019, quando colocou 57.703 pessoas no empate em 1 a 1 com o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Esse é o recorde do Fluminense no Novo Maracanã.