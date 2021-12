Fluminense renovou contrato de patrocínio com a Zinzane - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/12/2021 18:47

Rio - O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (8) a renovação do contrato de patrocínio com a Zinzane, empresa de moda, por mais dois anos, ou seja, até o final de 2023. Desde 2020, a marca é estampada na manga das camisas de jogo.

Além do uniforme de jogo, a Zinzane também estampa as camisas de treino e placas no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, e em Laranjeiras. Com a renovação do contrato, a publicidade será mantida.

A novo acordo foi assinado nesta quarta-feira (8), em reunião de Renato Villarinho, sócio-fundador da Zinzane, com outros representantes da empresa e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que comemorou a renovação.

— A gente fica muito feliz que uma empresa que já está com a gente há algum tempo continue acreditando no trabalho que vem sendo feito no clube. A longevidade das parcerias no futebol brasileiro é algo muito raro hoje em dia. Quero agradecer ao Renato e a toda equipe da Zinzane por terem mais uma vez acreditado no Fluminense, por estamparem sua marca aqui. E desejo que eles possam ficar por muitos anos. Isso se deve à performance que a gente vem tendo no futebol, jogando a Libertadores e agora disputando para poder novamente estar na competição. Mostra que a gente vem fazendo um bom trabalho de reestruturação no clube, de reconstrução, e o patrocinador fica feliz — disse o presidente.