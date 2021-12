Zagueiro David Braz - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Zagueiro David BrazFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/12/2021 18:34

Rio - O zagueiro David Braz projetou o último confronto do Fluminense, nesta quinta-feira, contra a Chapecoense, às 21h30, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória garante a classificação para a Libertadores em 2022. Caso alcance a vaga, o Tricolor pode torcer pelo tropeço do Bragantino contra o Internacional para entrar na fase de grupos do torneio sul-americano.

"É o jogo do ano. A gente depende dessa vitória dentro da nossa casa para conseguir essa classificação, que foi o desejo do grupo desde o começo. Queremos levar o Fluminense novamente para a Libertadores, competição em que a gente já foi bem esse ano. E eu acredito bastante nesse grupo, que a gente possa conseguir a vaga e também para ir bem na competição de novo em 2022. Para isso acontecer a tudo passa por esse jogo. Então a gente sabe da responsabilidade que tem, com estádio lotado, do jeito que a gente gosta. E que a torcida possa nos ajudar a conseguir essa vitória", destacou o zagueiro David Braz.

"A gente conversa, a gente acompanha e fica muito feliz. Estamos com muita vontade de atuar ao lado do torcedor e ajudar o Fluminense em busca dessa classificação para a Libertadores. A gente sabe o quanto a nossa torcida faz a diferença, o quanto é importante para nós. Foi assim contra o Internacional, contra o Palmeiras e em tantos outros jogos. E agora precisamos deles mais uma vez. A torcida vai encher o Maracanã e sei que teremos a galera ao nosso lado durante os 90 minutos apoiando para conseguirmos juntos essa vaga", concluiu.