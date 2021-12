Torcida do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/12/2021 17:15

Rio - Com a missão de assegurar a vaga na Libertadores do ano que vem, o Fluminense contará com todo o apoio de sua torcida, que lotará o Maracanã nesta quinta-feira (9), às 21h30, na partida contra a Chapecoense. O Tricolor informou que mais de 45 mil ingressos já foram vendidos e quatro setores estão esgotados.

Não há mais bilhetes disponíveis para as arquibancadas Sul, Leste (a superior esgotou nesta quinta) e Oeste. Agora, quem quiser comparecer ao Maracanã terá que comprar entradas para os setores Norte ou Maracanã Mais.

A meta dos tricolores é quebrar o recorde de publico do estádio na temporada, de 48.981 presentes, que pertence ao Flamengo, em partida contra o Corinthians, pelo Brasileiro. A tendência é que a meta seja batida.

Na sétima posição, o Fluminense precisa vencer para não correr risco de ficar de fora da próxima Libertadores. Se bater a Chapecoense e o Bragantino tropeçar contra o Internacional, o Tricolor pode até garantir uma vaga na fase de grupos. Já em caso de derrota, precisará secar América-MG, Atlético-GO, Ceará e Santos.