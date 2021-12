Germán Cano - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/12/2021 09:30

Rio - O Fluminense está próximo de acertar a contratação de um goleador para a temporada de 2022. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca encaminhou o acerto com Germán Cano, ex-jogador do Vasco.

As duas partes estão avançadas nas negociações. O Fluminense teria feito uma oferta salarial dentro do seu patamar financeiro e agradou o argentino. Além disso, o contrato do Tricolor com o atacante será de duas temporadas. Goiás e Fortaleza tentaram a contratação do jogador, mas se assustaram com os valores.

Além de Cano, o Fluminense também negocia com Gilberto, mas o atacante do Bahia vem recebendo sondagens do futebol árabe o que dificulta o negócio. Apenas um dos dois jogadores será contratado, como o argentino já está de férias e já anunciou sua saída do Vasco, o Tricolor pode avançar mais rapidamente.

Cano chegou ao Vasco no ano passado e foi um dos grandes destaques do clube carioca nas duas últimas temporadas. O atacante entrou em campo em 101 jogos e marcou 43 gols com a camisa do Cruzmaltino.